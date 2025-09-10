▲ El gobernador de Tamaulipas, Américo Villa-rreal Anaya, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, presentaron en Nuevo Laredo el sorteo en honor a los migrantes mexicanos, que se realizará el 15 de septiembre con una emisión de 4 millones de cachitos.

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 30

Nuevo Laredo, Tamps. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, presentaron en esta ciudad el Gran Sorteo Especial México con M de Migrante –en honor a las y los migrantes mexicanos–, que se celebrará el próximo 15 de septiembre con una emisión de cuatro millones de cachitos.

Acompañado por la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, el titular del Ejecutivo estatal destacó que este sorteo de la Lotería Nacional llega en un momento en que México y Tamaulipas viven momentos históricos, con un gobierno que se caracteriza por la sensibilidad social y humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, que sigue alentando la esperanza de las y los mexicanos.

“Estoy seguro de que, con esa suerte, pensemos aquí en Nuevo Laredo que, seguramente alguno de estos premios mayores puede muy bien caer aquí, porque tenemos buena suerte”, expresó.

El mandatario tamaulipeco reconoció el trabajo de la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, quien impulsa esa institución nacional con una nueva visión de integración social.