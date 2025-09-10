Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 30
Atlacomulco, Méx., Un día después de que un autobús intentó ganarle el paso a un tren en el cruce de las vías con la carretera que une a Atlacomulco con los municipios de San Felipe del Progreso y El Oro, con saldo de 10 personas muertas y 55 lesionadas, autoridades federales y estatales comenzaron a colocar señalización y una pluma para impedir el paso de automotores cuando pase el ferrocarril. Además, se instalará un semáforo y una alerta sonora al paso del tren.
La fiscalía mexiquense informó ayer que ya entregaron a los deudos los cuerpos de siete mujeres y tres hombres fallecidos en el percance. La mayoría eran originarios de San Felipe del Progreso, dos de San José del Rincón y uno de Jocotitlán.
Parientes de las víctimas expusieron que la aseguradora de la línea de autobuses Herradura de Plata les ofreció indemnizaciones, pero los deudos demandan que el accidente no quede impune y se castigue al o a los responsables.
Se informó que 24 mujeres y 10 hombres heridos fueron dados de alta, y 23 siguen internados en hospitales por fracturas y golpes; 13 se encuentran estables y 10 graves por necesitar una o más cirugías.