Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 30

Atlacomulco, Méx., Un día después de que un autobús intentó ganarle el paso a un tren en el cruce de las vías con la carretera que une a Atlacomulco con los municipios de San Felipe del Progreso y El Oro, con saldo de 10 personas muertas y 55 lesionadas, autoridades federales y estatales comenzaron a colocar señalización y una pluma para impedir el paso de automotores cuando pase el ferrocarril. Además, se instalará un semáforo y una alerta sonora al paso del tren.

La fiscalía mexiquense informó ayer que ya entregaron a los deudos los cuerpos de siete mujeres y tres hombres fallecidos en el percance. La mayoría eran originarios de San Felipe del Progreso, dos de San José del Rincón y uno de Jocotitlán.