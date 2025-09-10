Mireya Cuéllar

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 30

Tijuana, BC., La ruptura de un acueducto conocido como el Florido-Aguaje, cuya vida útil concluyó, pero no fue sustituido, el cual corre por un tramo del bulevar Díaz Ordaz, dejará a casi la mitad de esta ciudad fronteriza y a 139 colonias de Playas de Rosarito sin agua potable en los próximos dos días.

Jesús García Castro, director de la Comisión estatal de servicios públicos de Tijuana (Cespt), informó que el problema se originó por el deterioro de dicho conducto, construido en 1982 y cuyo periodo para operar de manera efectiva era de 20 años.

El canal de agua potable, con una tubería de 54 pulgadas de ace-ro, iba a ser remplazado a finales de este año, durante la tempora-da baja de consumo del líquido, dijo.

“Estaremos trabajando 24/7 para atender la situación. Nuestra meta es completar la reparación en 36 horas y permitir que los sistemas de distribución se estabilicen en ese lapso”, explicó García Castro.

El subdirector técnico de la Cespt, José Díaz, detalló por su parte, que el incidente ocasionará la suspensión del servicio por al menos 72 horas en 439 de las 957 comunidades que tiene Tijuana en total, y en 193 del municipio conurbado de Playas de Rosarito.