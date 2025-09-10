De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 30

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró ayer de forma total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, en Santa María Chi, de Mérida, Yucatán, debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización del lodo.

A partir de la clausura se buscará que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, con la elaboración de un estudio de daño ambiental y el seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio, indicó la Profepa en un comunicado.

En atención a denuncias presentadas por organizaciones civiles y por las comunidades mayas desde 2021, la procuraduría indicó que ha hecho visitas de inspección a granjas porcícolas en los municipios yucatecos de Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá.