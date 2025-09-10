▲ El desbordamiento de un arroyo generó caos en varias colonias de Tlajomulco (en la imagen) y Tlaquepaque, donde los habitantes tuvieron que caminar entre las inundaciones para llegar a sus casas. Foto Afp

Los fuertes aguaceros de los dos días recientes dejaron cuatro personas sin vida y una desaparecida en los estados de Jalisco, Chiapas, Chihuahua y San Luis Potosí; además, provocaron severos daños por inundaciones, la mayoría generadas por el desbordamiento de ríos y arroyos, informaron autoridades de Protección Civil estatales y municipales.

En Jalisco, un hombre de 80 años murió dentro de su vehículo, arrastrado por la creciente de un río en el poblado de Los Camichines, demarcación de Cocula; con éste suman 16 decesos a consecuencia de la actual temporada de lluvias en la entidad.

En esta área, la corriente se llevó 13 automotores en el camino que conduce a Buena Vista y al menos dos viviendas quedaron anegadas.

Las precipitaciones de antier mantuvieron por casi 20 horas paralizado el sur de la zona metropolitana de Guadalajara; miles de personas que regresaban a sus hogares la noche del lunes o debían salir a sus trabajos y escuelas la mañana de ayer, no pudieron hacerlo debido a las anegaciones.

Se generó un severo caos vial en colonias populares de Tlaquepaque y Tlajomulco por el desborde del arroyo El Seco, que colapsó las vías primarias de acceso a ambos municipios.

Avenidas como Adolf B. Horn, López Mateos Sur, Camino Real a Colima y Periférico Sur se convirtieron en ríos, con niveles de agua que superaron el metro de altura en varios puntos, lo que impidió a muchos residentes movilizarse.

“El lunes, camino a mi casa, después de la lluvia, el camión en el que viajaba quedó varado. Todos los pasajeros permanecimos más de seis horas dentro, completamente inmovilizados, hasta que mi hermano pudo llegar por mí. Para salir tuvimos que cruzar las inundaciones, donde el líquido nos llegaba arriba de la rodilla.

“En el autobús se quedaron mujeres con niños pequeños, personas de la tercera edad y otros más, que por distintas razones no se animaron a salir. Muchos decían que al día siguiente tendrían que levantarse a las 4 de la madrugada para intentar llegar a sus trabajos y quién sabe si lo lograron”, relató en redes sociales un habitante de Tlajomulco.

Lo mismo ocurrió con muchas personas que tuvieron que dormir en sus automóviles particulares; pero hubo quienes, de plano, se fueron caminando con el agua casi a la cintura.

Durante la mañana de ayer las escenas de autos varados, personas cruzando calles entre las anegaciones, camiones de carga estacionados en bodegas por no poder salir, la cancelación de varias rutas de transporte público y hasta kayaks como medio de transporte improvisado, fueron comunes y dieron cuenta de la lluvia más fuerte en lo que va del temporal en Tlajomulco, según las autoridades.