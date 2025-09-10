Reportan severos estragos por inundaciones y la desaparición de un hombre cerca de un arroyo en Chiconamel
Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 29
Los fuertes aguaceros de los dos días recientes dejaron cuatro personas sin vida y una desaparecida en los estados de Jalisco, Chiapas, Chihuahua y San Luis Potosí; además, provocaron severos daños por inundaciones, la mayoría generadas por el desbordamiento de ríos y arroyos, informaron autoridades de Protección Civil estatales y municipales.
En Jalisco, un hombre de 80 años murió dentro de su vehículo, arrastrado por la creciente de un río en el poblado de Los Camichines, demarcación de Cocula; con éste suman 16 decesos a consecuencia de la actual temporada de lluvias en la entidad.
En esta área, la corriente se llevó 13 automotores en el camino que conduce a Buena Vista y al menos dos viviendas quedaron anegadas.
Las precipitaciones de antier mantuvieron por casi 20 horas paralizado el sur de la zona metropolitana de Guadalajara; miles de personas que regresaban a sus hogares la noche del lunes o debían salir a sus trabajos y escuelas la mañana de ayer, no pudieron hacerlo debido a las anegaciones.
Se generó un severo caos vial en colonias populares de Tlaquepaque y Tlajomulco por el desborde del arroyo El Seco, que colapsó las vías primarias de acceso a ambos municipios.
Avenidas como Adolf B. Horn, López Mateos Sur, Camino Real a Colima y Periférico Sur se convirtieron en ríos, con niveles de agua que superaron el metro de altura en varios puntos, lo que impidió a muchos residentes movilizarse.
“El lunes, camino a mi casa, después de la lluvia, el camión en el que viajaba quedó varado. Todos los pasajeros permanecimos más de seis horas dentro, completamente inmovilizados, hasta que mi hermano pudo llegar por mí. Para salir tuvimos que cruzar las inundaciones, donde el líquido nos llegaba arriba de la rodilla.
“En el autobús se quedaron mujeres con niños pequeños, personas de la tercera edad y otros más, que por distintas razones no se animaron a salir. Muchos decían que al día siguiente tendrían que levantarse a las 4 de la madrugada para intentar llegar a sus trabajos y quién sabe si lo lograron”, relató en redes sociales un habitante de Tlajomulco.
Lo mismo ocurrió con muchas personas que tuvieron que dormir en sus automóviles particulares; pero hubo quienes, de plano, se fueron caminando con el agua casi a la cintura.
Durante la mañana de ayer las escenas de autos varados, personas cruzando calles entre las anegaciones, camiones de carga estacionados en bodegas por no poder salir, la cancelación de varias rutas de transporte público y hasta kayaks como medio de transporte improvisado, fueron comunes y dieron cuenta de la lluvia más fuerte en lo que va del temporal en Tlajomulco, según las autoridades.
Protección Civil estatal dio a conocer que tan sólo en el sector de Villa Fontana, en dicho municipio, ingresó el agua en 62 viviendas, de las cuales 15 tuvieron daños en su menaje.
Colonias como Los Sauces experimentaron aislamiento por horas y aún al mediodía del martes era muy difícil entrar o salir del sitio, debido a que el líquido bajaba muy lentamente.
Ignacio Aguilar, director de Operaciones de la dependencia dijo, la tarde de ayer, que en avenida Adolf Horn el nivel seguía a un metro de altura, y aún había cinco vehículos estancados, que serían retirados cuando fuera posible.
Explicó que la fuerza de la corriente rompió el bordo del arroyo El Seco y aún no había sido reparado, con la posibilidad de nuevas precipitaciones.
El funcionario añadió que una barda de 60 metros de longitud y tres metros de alto se desplomó en la calle Concepción, sin personas lesionadas.
En tanto, en Chiapas, una niña de 9 años falleció debido a un deslizamiento de ladera en la comunidad Nuevo Paraíso, municipio de La Concordia. Durante el percance resultaron heridos cuatro menores de 13, 11, siete y tres años, así como una mujer embarazada de ocho meses, y fueron trasladados vía aérea a un hospital de Villaflores.
En Chihuahua, el desbordamiento del río Piedras Verdes, en la colonia Juárez, municipio de Casas Grandes, dejó 80 casas con severos perjuicios, 25 de ellas derrumbadas, además del deceso de un adulto mayor.
En San Luis Potosí, Carlos Daniel Hernández, alumno de biología de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, falleció la noche del lunes al ser arrastrado por la corriente ocasionada por las lluvias en la carretera federal Tampacán-Tamazunchale, en la comunidad El Huexquito, municipio de Tampacán, indicó Alfredo Hernández, director de Protección Civil local.
Agregó que se encuentra desaparecido un hombre identificado como Fidel Hernández Candelaria, de 50 años, de la comunidad Chiconamel, quien fue visto por última vez cerca de un arroyo y sus familiares perdieron contacto con él después del aguacero.
Hernández refirió también que las precipitaciones provocaron el desgaje de un cerro, por lo que fue cerrado el tránsito en el tramo que va de Tampacán a Providencia.
En tanto, tras una tormenta ayer en la tarde en Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri, Guerrero, el gobierno estatal reportó la caída de al menos 10 árboles, así como el desprendimiento de techos de lámina galvanizada y de cartón de varias viviendas, aún sin cuantificar.
(Juan Carlos G. Partida, Javier Santos, Elio Henríquez, Jesús Estrada y Maritza Villegas/ especial para La Jornada )