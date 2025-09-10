▲ Escena del montaje multidisciplinario, inspirado en el clásico infantil Momo, que se presentará en el Teatro Centenario Coyoacán. Foto cortesía de la producción

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 9

Con fusión de teatro, música en vivo, danza, artes visuales y circenses, el espectáculo Desde el caparazón de la tortuga, reflexiona sobre la interrelación humana, la vida y el tiempo, así como el uso que le dan las personas.

El montaje multidisciplinario, inspirado en el clásico infantil Momo, de Michael Ende, con dirección de Patricia y Rogelio Marín, y Leonardo Beltrán, tendrá breve temporada a partir del 20 de septiembre en el Teatro Centenario Coyoacán.

La trama narra la vida de Momo, una niña capaz de escuchar hasta a las estrellas, quien transita su existencia junto a sus tres entrañables amigos: Beppo, el barrendero paciente; Giggi, el soñador incansable; y Casiopea, la tortuga milenaria que se encarga de administrar el tiempo.

Rogelio Marín, director musical, comentó: “se conjugan diversas disciplinas artísticas, incluida la música creada ex profeso para la obra; también hay arte circense y un poco de ópera en este espectáculo donde se habla sobre cómo utilizamos el tiempo y la interrelación entre las personas”.

Momo, describió, “es este personaje que sabe escuchar a la gente; van con ella y le cuentan sus problemas y los oye; los antagonistas son el hombre de gris, cuyo objetivo es robar el tiempo a las personas, ya sea metiendo presión sobre cuestiones del trabajo o de las actividades que son importantes para cada individuo. La protagonista habla de la belleza de las relaciones familiares y amistosas, con quienes se viven momentos valiosos e imprescindibles; además, se destaca la importancia de las cosas sencillas”.

Marín, dijo que en esta obra, “la danza y el arte circense ofrecen un marco visual muy interesante para enmarcar una historia entrañable con un mensaje profundo”.