Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 8

La organización sueca de derechos musicales informó que introdujo una licencia que permite a las empresas de inteligencia artificial (IA) utilizar legalmente canciones protegidas por derechos de autor para entrenar sus modelos, garantizando al mismo tiempo el pago a los autores y compositores.

La medida, anunciada el martes por la Sociedad Sueca de Derechos Musicales (STIM, por sus siglas en inglés, organización de gestión colectiva sin fines de lucro que representa a más de 100 mil compositores,) fue comunicada por medio de un boletín y responde a un aumento del uso de IA generativa en las industrias creativas que ha provocado demandas de artistas, autores y titulares de derechos. Los tracks hechos y subidos con esa tecnología están invadiendo la industria debido a que generadores de música con IA ofrecen en la red que cualquiera pueda hacer canciones en segundos a partir de indicaciones. Se prevé que la IA canibalice hasta 24 por ciento de los ingresos de los creadores de música para 2028, según la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac), la IA podría reducir los ingresos de los creadores musicales hasta en 24 por ciento de aquí a 2028.

Este déficit, a consideración de la STIM, “representa una de las mayores pruebas financieras y culturales para los creadores y las organizaciones que defienden sus derechos. Un nuevo marco permite a las empresas de IA entrenar sus sistemas en música protegida por derechos de autor de manera legal, con regalías que fluyen de regreso a los compositores originales. La compensación fluye tanto a través del entrenamiento del modelo como del consumo posterior de los resultados de la IA”.

La STIM está estableciendo un “modelo escalable y democrático para la industria. Con la primera licencia colectiva de inteligencia artificial del mundo, mostramos que es posible abrazar la disrupción sin socavar la creatividad humana. Esta no es sólo una iniciativa comercial, sino un marco de cómo los derechos y las políticas de innovación pueden alinearse, brindando una compensación justa para los creadores y certeza legal para las empresas de IA”, dijo Lina Heyman, directora ejecutiva interna de STIM.