Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 23

Washington. El indicador principal de la tasa de pobreza en Estados Unidos no cambió significativamente en 2024, situándose en 12.9 por ciento, informó el martes la Oficina del Censo de ese país, y la llamada tasa oficial de pobreza fue de 10.6 por ciento.

En 2023, la medida de pobreza suplementaria, ajustada a las ayudas gubernamentales como la asistencia alimentaria y los créditos fiscales, así como a los gastos del hogar, fue de 12.9 por ciento. La tasa oficial de pobreza era de 11.1 por ciento.

Por otra parte, una encuesta mostró que la mayoría de los adultos en Estados Unidos, 68 por ciento, dice que la pobreza ha aumentado en el conjunto del país en los últimos 25 años, mientras 19 por ciento cree que se ha mantenido en el mismo nivel y sólo alrededor de 12 por ciento ve que ha disminuido.