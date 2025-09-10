Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 22
El oro siguió subiendo ayer impulsado por las expectativas de un inminente recorte de las tasas de interés en Estados Unidos en septiembre, mientras los inversores esperaban los datos de inflación de esta semana.
El oro al contado subió 0.3 por ciento a 3 mil 646.59 dólares por onza, tras alcanzar un máximo histórico de 3 mil 673.95 dólares a comienzos de la sesión. Los futuros del oro estadunidense para entrega en diciembre subieron 0.2 por ciento a 3 mil 685.60 dólares.
“Este repunte se debe en gran medida a las expectativas de que la Reserva Federal empiece a recortar las tasas, posiblemente en septiembre”, declaró Bart Melek, responsable de estrategias de materias primas de TD Securities.
Los operadores están valorando actualmente en 92 por ciento la probabilidad de un recorte de tasas de un cuarto de punto la próxima semana y algunos también apuestan por un movimiento de medio punto, según la herramienta FedWatch de CME.
El lingote, que superó 3 mil 600 dólares por onza el lunes, ha registrado varios máximos este año impulsado por la debilidad del dólar, las fuertes compras de bancos centrales y una mayor incertidumbre mundial.