Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 22

El oro siguió subiendo ayer impulsado por las expectativas de un inminente recorte de las tasas de interés en Estados Unidos en septiembre, mientras los inversores esperaban los datos de inflación de esta semana.

El oro al contado subió 0.3 por ciento a 3 mil 646.59 dólares por onza, tras alcanzar un máximo histórico de 3 mil 673.95 dólares a comienzos de la sesión. Los futuros del oro estadunidense para entrega en diciembre subieron 0.2 por ciento a 3 mil 685.60 dólares.

“Este repunte se debe en gran medida a las expectativas de que la Reserva Federal empiece a recortar las tasas, posiblemente en septiembre”, declaró Bart Melek, responsable de estrategias de materias primas de TD Securities.