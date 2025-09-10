Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 22

De la mano de Wall Street, que subió a nuevos máximos históricos, el mercado accionario en México, con un avance modesto, sumó otro récord este martes, mientras el peso hiló tres ganancias frente al dólar.

Tras la publicación del Paquete Económico 2026 y del dato de inflación en México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró su séptimo máximo histórico en lo que va del año, con un avance dde 0.05 por ciento –que lo mantuvo consolidándose por arriba de 60 mil 500 puntos–, para cerrar en 60 mil 679.53 enteros.

Con este movimiento, el principal índice accionario mexicano acumula un avance de 3.4 por ciento en septiembre y de 22.3 por ciento en lo que va de 2025. De 36 empresas que integran el IPC, 20 cerraron en terreno positivo. Los mayores avances corresponden a Orbia (2.34 por ciento); Grupo México (2.03) y Alsea (1.03), mientras Genomma Lab, Arca Continental y Banco del Bajío fueron las más rezagadas.

El peso registró ayer una apreciación de 0.15 por ciento frente a la divisa estadunidense, para cerrar en el mercado interbancario en 18.6297 pesos por dólar spot.

De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.6560 unidades y un mínimo de 18.6160.

“El peso se benefició del reporte de inflación local, que se ubicó en 3.57 por ciento anual en agosto, y de una menor perspectiva de riesgo ante la publicación del paquete económico del próximo año. Hacia el overnight, esperaríamos que el dólar oscile en un rango entre 18.58 y 18.68, considerando la resiliencia del peso, pero manteniendo cautela ante un posible escalamiento en el conflicto geopolítico de Medio Oriente, y a la espera del reporte de inflación al productor en Estados Unidos este miércoles”, prevé el área de análisis de Monex.