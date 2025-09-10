Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 21

Apple presentó ayer una nueva gama de cuatro teléfonos, incluido el iPhone Air, el más delgado que ha fabricado hasta ahora, con apenas 5.6 milímetros de grosor. El nuevo dispositivo incorpora varias mejoras, como pantalla de mayor calidad, diseño más resistente, cámaras con mayor nitidez y una batería más grande, entre otros. El nuevo iPhone Air llega acompañado de los modelos más tradicionales: iPhone 17, 17 Pro y Pro Max. Los nuevos modelos fueron presentados junto con los AirPods Pro 3 y una nueva gama de Apple Watch. La preventa comienza el viernes y estarán disponibles en tiendas de Estados Unidos a partir del 19 de septiembre. El costo será de mil cien dólares por el iPhone 17 Pro, y mil dólares para el iPhone Air. Más información en: https://t.ly/plad_.