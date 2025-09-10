Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 21

La exportación y producción de vehículos ligeros de la industria automotriz en México presentó un balance mixto durante agosto, pues pese a la incertidumbre comercial, las ventas al exterior mostraron un avance anual, mientras se frenó el ensamble de más unidades, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En tanto, la industria de vehículos pesados mantuvo fuertes contracciones en la exportación, producción y ventas.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (Raiavl), que realiza el Inegi, la exportación de vehículos ligeros en agosto fue de 296 mil 796 unidades, un avance anual de 1.41 por ciento, el tercero consecutivo. El crecimiento de las exportaciones se moderó frente al dato de junio (14.04 por ciento anual) y julio (7.94 por ciento anual).

La producción automotriz cayó 0.78 por ciento anual en agosto, tras dos avances al hilo, al ensamblar 349 mil 856 vehículos ligeros.