Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 21

México tendrá las mejores condiciones para recibir inversiones de la relocalización geopolítica, lo cual ocurrirá una vez que concluya la revisión del T-MEC y la negociación de aranceles con Estados Unidos, señaló Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

Al participar en la inauguración de Expo Pyme, en Monterrey, Nuevo León, el funcionario adelantó que la renegociación del tratado comercial trilateral debe quedar concluida el 1º de julio de 2026, mientras ahora se espera que termine la revisión de las tarifas a mercancías mexicanas para que comience el otro proceso.

Indicó que se busca que México tenga las mejores condiciones de competencia frente a cualquier otro país en el nuevo sistema de comercio, es decir, que exportar desde territorio mexicano “sea más barato, más fácil que desde cualquier otro país”.

Adelantó que una vez que concluyan tanto la negociación de aranceles como la revisión del T-MEC, se prevé una “relocalización geopolítica enorme, en muy corto plazo”.

“Estados Unidos ya decidió cambiar parte de su cadena de suministro para que esté en América del Norte. Es decir, sus importaciones provenientes de Asia se van a contraer. Eso significa que dentro de América del Norte, México tiene las mejores condiciones para recibir una parte de esa relocalización que además se va a dar en un plazo corto”, dijo.