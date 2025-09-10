Jessica Xantomila

Enviada

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 21

Pekín. Ante la consideración de México de imponer aranceles a importaciones de China, así como de otros países con los que no tiene acuerdo comercial, el representante del gobierno de Xi Jinping para Asuntos de América Latina y el Caribe, Qiu Xiaoqi, se pronunció por mejorar aún más la relación estratégica, de cooperación y comercio entre ambas naciones, que ha tenido resultados fructíferos para sus pueblos.

A pregunta expresa de La Jornada, el ex embajador de China en México (2013-2019) manifestó también su oposición a que “algunos países hegemónicos amenacen a otros de la región” para que establezcan gravámenes a otras naciones, en un claro señalamiento hacia Estados Unidos y las presiones que ha ejercido contra México y otros, como Panamá.

Frente a este contexto, insistió en que “los dos países, basados en el beneficio mutuo, debemos fomentar aún más las relaciones”.

De acuerdo con datos del gobierno chino, en 2024 México se colocó como el segundo país con mayor volumen de comercio entre las naciones de América Latina y China, con más de 100 mil millones de dólares. El primer lugar fue para Brasil, en tercera posición Chile y después Perú.

En conferencia de prensa, Qiu indicó que China y la región tienen un comercio que es beneficioso para las dos partes. Por ello también expresó su rechazo a que Estados Unidos intervenga en las acciones de intercambios amistosos con el gigante asiático. “Es una falta de respetó”, sostuvo, y demandó al gobierno estadunidense no imponer su “hegemonía” en las naciones del sur global.

A pesar de ello, aseveró que buscan profundizar la cooperación con estos países. Las relaciones, dijo, “se basan en la confianza y beneficio mutuo”, por lo que esperan que Estados Unidos “pueda reconocer las historias y la corriente de desarrollo de amistad”.