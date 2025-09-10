Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 20

El saldo de las reservas internacionales al 5 de septiembre se situó en 245 mil 465 millones de dólares, el mayor monto desde que hay registros, dio a conocer ayer el Banco de México (BdeM).

“En la semana que terminó el 5 de septiembre se registró un aumento en la reserva internacional por mil 66 millones de dólares. Así, su saldo al cierre de la semana ascendió a 245 mil 465 millones de dólares”, indicó el banco central al presentar el boletín semanal sobre su estado de cuenta.

De acuerdo con el instituto, las reservas internacionales funcionan como un indicador de que la economía es capaz de cumplir con sus compromisos en moneda extranjera y esto “brinda certidumbre a sus acreedores y contribuye a que el país tenga acceso a recursos en mejores condiciones”.

El BdeM precisó que en este momento se tiene un crecimiento acumulado en las reservas internacionales de 16 mil 476 millones de dólares respecto al cierre del año pasado, cuando se situaron en 228 mil 990 millones.

De acuerdo con el banco central, la reserva internacional se constituye por las divisas y el oro de su propiedad, que se hallen libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a restricción alguna.