Miércoles 10 de septiembre de 2025

Entre 2018 y 2024, el gasto promedio mensual en bebidas alcohólicas y no alcohólicas por hogar se incrementó 16.37 por ciento, estimó la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (Enigh).

Estas bebidas ganaron mayor peso en el presupuesto de los hogares. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que realiza la Enigh, el gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, ascendió a mil 192 pesos en 2024. Al comparar con el dato de 2018 (en la que el gasto fue de mil 27 pesos), el aumento fue de 16.37 por ciento.

Los hogares también gastaron más en bebidas energetizantes, 47 por ciento, por lo que es uno de los nuevos integrantes en la medición de inflación.

Las bebidas azucaradas, que se asocia con la presencia de obesidad, trastornos metabólicos, problemas para la salud mental y caries son consumidas por casi 80 por ciento de la población en México.

Los hogares en los que el jefe del hogar es hombre gastaron en promedio alrededor de más de mil pesos, mientras aquellos en los que la jefa del hogar es mujer gastaron cerca de 900 pesos. Las entidades federativas en donde se registra un mayor consumo promedio por hogar son Nuevo León, Coahuila, Yucatán, Tamaulipas y Quintana Roo.