▲ Los precios en loncherías, fondas y taquerías influyeron en la tendencia de la inflación de agosto. Foto La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 20

La inflación en México tuvo un ligero aumento en agosto al pasar a 3.57 por ciento anual desde el 3.51 por ciento de julio debido a la resistencia de la categoría de otros servicios –que incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares– a descender sus precios, así como al alza de la carne y algunas verduras, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con cifras del Inegi, la inflación de agosto estuvo casi en línea con el consenso de los analistas (3.6 por ciento), pero se ubicó por segundo mes consecutivo dentro del objetivo de estabilidad de precios del Banco de México (BdeM), que comprende entre 3 y 4 por ciento.

El índice nacional de precios al consumidor (INPC) presentó una variación mensual de 0.06 por ciento en agosto, por lo que el aumento de precios se desaceleró por cuarto mes consecutivo en su medición secuencial.

El comportamiento de la inflación vino de la mano del índice subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos, además de que determina la trayectoria de los precios a mediano y largo plazos, pues aumentó 0.22 por ciento mensual y se mantuvo en 4.23 por ciento anual en el octavo mes del año, sumando cuatro lecturas arriba de 4 por ciento.

Los productos que destacaron por su incidencia sobre la inflación en agosto fueron vivienda propia, al subir 0.27 por ciento mensual; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.63 por ciento; chile serrano, así como tomate verde, con incrementos en sus precios de 34.94 y 16.71 por ciento, en ese orden. En contraste, el pollo, el jitomate, el transporte aéreo y el cine disminuyeron sus precios en 4.62, 11.46, 9.76 y 11 por ciento, respectivamente.