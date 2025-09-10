Al cierre
Sin Messi, Argentina cae ante Ecuador; Bolivia, a repesca
▲ Con un gol de penal de Enner Valencia (13), Ecuador aprovechó la ausencia de Lionel Messi y superó 1-0 a Argentina en un duelo entre selecciones ya clasificadas al Mundial 2026. En El Alto, Bolivia hizo valer la altura de su fortín al imponerse 1-0 a Brasil. Con la derrota de Venezuela ante Colombia (6-3), La Verde se quedó con el boleto para disputar el repechaje que decide las últimas dos plazas de la justa mundialista.Foto Afp
