Deportes
Ver día anteriorMiércoles 10 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Sin Messi, Argentina cae ante Ecuador; Bolivia, a repesca/
A nterior
 
Al cierre
Sin Messi, Argentina cae ante Ecuador; Bolivia, a repesca
Foto
▲ Con un gol de penal de Enner Valencia (13), Ecuador aprovechó la ausencia de Lionel Messi y superó 1-0 a Argentina en un duelo entre selecciones ya clasificadas al Mundial 2026. En El Alto, Bolivia hizo valer la altura de su fortín al imponerse 1-0 a Brasil. Con la derrota de Venezuela ante Colombia (6-3), La Verde se quedó con el boleto para disputar el repechaje que decide las últimas dos plazas de la justa mundialista.Foto Afp
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. a35
A nterior