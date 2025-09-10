Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. a11
Tras dos temporadas sin enfrentarse, Diablos Rojos y Charros de Jalisco escribirán hoy el primer capítulo de la Serie del Rey en el estadio Alfredo Harp Helú.
Con dos entrenadores de experiencia al frente, los equipos buscarán la corona respaldados en el roce internacional de sus jugadores y el hambre de triunfo.
“La clave es dejar que el talento de los peloteros trabaje. Mentalmente ellos están muy fuertes porque han jugado mucho beisbol de alto nivel incluyendo Grandes Ligas”, comentó Lorenzo Bundy, entrenador de los Pingos.
Fiel a su estilo, Benjamín Gil compartió la confianza que tiene en los Charros; un equipo que “tiene pocas debilidades”.
“No importa si nos fue bien hace una semana o tres; el juego más importante es el de mañana (hoy). Mis jugadores saben jugar el mejor beisbol y las posibilidades de salir ganadores son grandes.”
En el año del centenario de la Liga Mexicana de Beisbo (LMB), los Diablos sueñan con alargar su racha de triunfos.
“No vamos a regalar nada en el partido porque no estamos en Navidad. Charros juega muy bien pero tenemos a un equipo muy consolidado que quiere ganar un campeonato más”, agregó Bundy.
Tras superar temporadas complicadas, los tapatíos llegan rebosantes de confianza.
“Desde el primer encuentro supe que llegaríamos aquí. Mis jugadores tienen mucha experiencia y se sienten extremadamente cómodos con duelos importantes.”
En la conferencia, a la que asistió Horacio de la Vega, presidente de la LMB, se presentó el trofeo “108 costuras”, que levantarán los campeones, confeccionado con madera, plata y oro.