Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. a11

Tras dos temporadas sin enfrentarse, Diablos Rojos y Charros de Jalisco escribirán hoy el primer capítulo de la Serie del Rey en el estadio Alfredo Harp Helú.

Con dos entrenadores de experiencia al frente, los equipos buscarán la corona respaldados en el roce internacional de sus jugadores y el hambre de triunfo.

“La clave es dejar que el talento de los peloteros trabaje. Mentalmente ellos están muy fuertes porque han jugado mucho beisbol de alto nivel incluyendo Grandes Ligas”, comentó Lorenzo Bundy, entrenador de los Pingos.

Fiel a su estilo, Benjamín Gil compartió la confianza que tiene en los Charros; un equipo que “tiene pocas debilidades”.

“No importa si nos fue bien hace una semana o tres; el juego más importante es el de mañana (hoy). Mis jugadores saben jugar el mejor beisbol y las posibilidades de salir ganadores son grandes.”