Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. a11

Pese a la resistencia de directores técnicos y jugadores que argumentan que los partidos añadidos sobrecargan un calendario futbolístico ya de por sí repleto, el Mundial de Clubes 2025 –en el que participaron 32 equipos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó el trofeo de campeón al capitán del Chelsea, Reece James–, alcanzó una audiencia de 2 mil 700 millones de espectadores a través de diferentes medios de comunicación, según un informe de la compañía de análisis y medición de datos Nielsen Sports.

El índice de asistencia a los estadios en las 11 ciudades anfitrionas, donde la condiciones climáticas –tormentas eléctricas, inundaciones y temperaturas de casi 40 grados centígrados– alertaron a miembros del sindicato global de profesionales del futbol, fue de 2.5 millones de aficionados, por lo cual el torneo, según mediciones de la FIFA, logró que 80 por ciento de los fanáticos estuvieran pendientes de los resultados.

“Estas cifras preliminares confirman que el Mundial de Clubes ha sido un éxito del orbe, superó todas las expectativas”, afirmó Mattias Grafstrom, secretario general del máximo organismo de futbol en el planeta, en un mensaje difundido a través de la página oficial del organismo. “La FIFA asumió el compromiso de organizar un torneo para el disfrute de los aficionados y ellos lo acogieron con un entusiasmo inigualable”.