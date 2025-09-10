De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. a11

Cada partido de México parece jugarse sobre trozos de carbón encendido, como si de ganar o perder dependiera el futuro del cuerpo técnico que encabeza Javier Aguirre. Si las críticas por empatar sin goles el sábado ante Japón inundaron de preguntas al Vasco, el 2-2 de ayer frente a Corea del Sur extinguió apenas el fuego por lo que respecta a esta fecha FIFA. Para esta selección, ya no es ninguna sorpresa. Desde hace varios procesos, el camino hacia la Copa Mundial ha estado marcado por la misma presión y grado de urgencia por obtener resultados. No sólo en territorio nacional.

Con más de 20 mil aficionados –la mayoría mexicanos– en el Geodis Park, el partido para el equipo mexicano estuvo lejos de ser un simple amistoso. Por lo menos en el inicio, los mediocampistas Lee Kang-in y Jun-Ho Bae lograron breves sacudidas en el arco de Raúl Rangel con disparos que pasaron cerca de la portería. Fue el momento en el que menos control y confianza mostraron los dirigidos por Aguirre, impulsados por su habitual localía en Estados Unidos, pero con serias dudas para jugar de forma más atrevida. Cuando el nivel de los tigres de Asia pareció ser tan peligroso, Raúl Jiménez encontró uno de esos servicios por aire que tanto le gustan. Rodrigo Huescas centró por derecha y el delantero del Fulham convirtió de cabeza el 1-0 (22).

Con una acción fuera del libreto, el Tricolor se puso por delante sin que el rival hubiera bajado la guardia. Jiménez no volvió a acercarse en el primer tiempo, tampoco Hirving Lozano ni Germán Berterame encontraron alguna salida al laberinto en el que Corea escondió la pelota. Fueron apenas instantes fugaces, a menudo desactivados por fueras de juego o despejes de los defensores centrales, los que el representativo mexicano produjo en su intento por hacerse del control del encuentro. Pero no lo consiguió. El ingreso de Son Heung-Min, ex estrella internacional del Tottenham en la Liga Premier inglesa, inició la emboscada de los sudcoreanos en la parte complementaria.