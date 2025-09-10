▲ Para el juego inaugural en el estadio Azteca el precio de un paquete de apartado es de 51 mil pesos. Foto Afp

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. a10

El registro para la compra de boletos para el Mundial 2026 ha comenzado y, ante la masiva demanda internacional, la posibilidad de asegurar una entrada es una oferta tentadora. La dinámica, ante la visión mercadológica de la FIFA, es muy sencilla aunque a favor del mejor postor: para garantizar el derecho de compra se deben adquirir activos digitales que van desde 199 dólares (3 mil 710 pesos) por un juego hasta 20 mil 999 dólares (391 mil 524 pesos) –por un paquete que incluye varias instancias–. A estos precios hay que agregar el costo de cada entrada, todo acompañado por la incógnita, pues no se especifica el partido ni la zona del estadio.

Si un seguidor quiere ir al juego inaugural en el estadio Azteca, podría apartar boletos con FIFA Collect al comprar el Paquete Doble Gloria de Apertura por un costo de 2 mil 750 dólares (51 mil 273 pesos), al tiempo que deberá sumar el costo de la entrada para el partido.

La oferta más económica para apartar un boleto del Mundial 2026 es de 199 dólares para un encuentro en Houston, mientras que el más caro es un paquete que permite asistir a un juego desde los octavos de final hasta la final por un precio de 20 mil 999 dólares (391 mil pesos).

Mientras que para apartar una entrada en alguno de los estadios de Estados Unidos y Canadá los precios promedio oscilan entre 400 y 800 dólares. En México los costos son más elevados.

Además del juego inaugural también se tiene la posibilidad de apartar entradas para el segundo y tercer partidos del Tricolor en la fase de grupos, cada uno por 2 mil 999 dólares (55 mil 999 pesos).

Incluso, se pueden apartar boletos para partidos que ni siquiera están confirmados como la participación del Tri en los octavos y los cuartos de final –la gran aspiración de la selección desde hace casi 40 años-– por costos que van desde 949 dólares (17 mil 694 pesos) y mil 199 dólares (22 mil 355 pesos), respectivamente.

El sueño de una final con el Tricolor también es parte de esta oferta, pues por 999 dólares se puede asegurar una entrada en caso de que la selección mexicana rompa los pronósticos y alcance por primera vez en su historia un duelo decisivo por una Copa del Mundo. Para este caso se han puesto a la venta 40 activos digitales, de los cuales sólo se han adquirido cinco.

En un escenario más realista, ya se ha agotado la oferta para asegurar un boleto a la final en caso de que lleguen a este partido selecciones como la campeona Argentina, el subcampeón Francia, el pentacampeón Brasil y las consideradas potencias, Inglaterra y España.