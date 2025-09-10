De la redacción

La maestra Natalia Pollak Bianchi fue nombrada ayer nueva directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, una de las colecciones de arte mexicano más importantes a nivel nacional, en sustitución de la historiadora Cándida Fernández de Calderón, quien hasta el 1º de mayo fungió en dicho cargo, informó la institución bancaria en un comunicado.

Con este puesto, Pollak Bianchi dirigirá todas las áreas pertenecientes a las cuestiones culturales de esa institución, como lo son Fomento Cultural, Patrimonio Artístico, Casas Señoriales, Foro Valparaíso y Archivo Histórico.

Hasta hace poco, Natalia Pollak se desempeñaba de directora del Museo de Arte Moderno; antes se encargó de los programas artísticos de la Coordinación Nacional de Animación Cultural del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (ahora Secretaría de Cultura); fue subdirectora de la Coordinación Nacional de Artes Visuales del Instituto de Bellas Artes y Literatura, y directora de Apoyo al Desarrollo Artístico del Fonca.