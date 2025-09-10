▲ Un día después de aparecer una nueva obra de Banksy en el exterior de los Tribunales Reales de Justicia de Londres, trabajadores colocaron una barrera metálica para cubrir la imagen. Foto Afp y Ap

Harriette Boucher

The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 6

Banksy finalmente pudo ver su identidad revelada después de que la policía iniciara una investigación sobre su última obra de arte en los Tribunales Reales de Justicia de Londres.

La Policía Metropolitana está examinando si la obra reciente, que muestra a un juez con peluca y toga golpeando a un manifestante que sostiene un cartel salpicado de sangre, es suficiente para ponerlo frente al tribunal, donde su nombre sería revelado al público.

El artista callejero ha logrado mantener su identidad en secreto desde su aparición a mediados de los 90, lo que ha generado especulaciones en todo el mundo. Confirmó la obra en Instagram el lunes, subtitulando las imágenes del mural Royal Courts of Justice. London.

La Policía Metropolitana declaró: “El lunes 8 de septiembre, los agentes recibieron un informe de daños criminales ante los Tribunales Reales de Justicia. Las investigaciones continúan”.

La obra de arte fue rápidamente cubierta con grandes láminas de plástico negro y dos barreras metálicas, y ha sido custodiada por agentes de seguridad. Se encuentra en el muro exterior del edificio de la Reina, debajo de una cámara de seguridad, que fue desviada en lo que se considera un acto simbólico.

Se cree que es un comentario sobre las detenciones masivas de manifestantes que apoyan a Acción Palestina. Surgió después de que casi 900 personas fueran arrestadas el sábado por protestar contra la prohibición gubernamental de Acción Palestina.

Un portavoz del Servicio de Tribunales y Juzgados de Su Majestad (HMCTS) declaró que las obras se retirarían del edificio. “Los Tribunales Reales de Justicia son un edificio protegido y el HMCTS está obligado a conservar su carácter original”, añadió.