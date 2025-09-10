Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 6
Banksy finalmente pudo ver su identidad revelada después de que la policía iniciara una investigación sobre su última obra de arte en los Tribunales Reales de Justicia de Londres.
La Policía Metropolitana está examinando si la obra reciente, que muestra a un juez con peluca y toga golpeando a un manifestante que sostiene un cartel salpicado de sangre, es suficiente para ponerlo frente al tribunal, donde su nombre sería revelado al público.
El artista callejero ha logrado mantener su identidad en secreto desde su aparición a mediados de los 90, lo que ha generado especulaciones en todo el mundo. Confirmó la obra en Instagram el lunes, subtitulando las imágenes del mural Royal Courts of Justice. London.
La Policía Metropolitana declaró: “El lunes 8 de septiembre, los agentes recibieron un informe de daños criminales ante los Tribunales Reales de Justicia. Las investigaciones continúan”.
La obra de arte fue rápidamente cubierta con grandes láminas de plástico negro y dos barreras metálicas, y ha sido custodiada por agentes de seguridad. Se encuentra en el muro exterior del edificio de la Reina, debajo de una cámara de seguridad, que fue desviada en lo que se considera un acto simbólico.
Se cree que es un comentario sobre las detenciones masivas de manifestantes que apoyan a Acción Palestina. Surgió después de que casi 900 personas fueran arrestadas el sábado por protestar contra la prohibición gubernamental de Acción Palestina.
Un portavoz del Servicio de Tribunales y Juzgados de Su Majestad (HMCTS) declaró que las obras se retirarían del edificio. “Los Tribunales Reales de Justicia son un edificio protegido y el HMCTS está obligado a conservar su carácter original”, añadió.
Defend Our Juries, una organización que apoya a Palestine Action, afirmó que la obra de arte reflejaba la proscripción “distópica” del grupo. Un portavoz declaró: “La obra de Banksy en los muros de los Tribunales Reales de Justicia representa con fuerza la brutalidad desatada por Yvette Cooper contra los manifestantes al proscribir Palestine Action”.
Esperamos que todos aquellos que se sientan conmovidos por la inspiradora obra de arte de Banksy se unan a nuestra próxima acción, que se anunciará pronto, añadió.
Palestine Action, fundada en julio de 2020, fue proscrita como organización terrorista por el Ministerio del Interior a principios de julio, convirtiendo la pertenencia o el apoyo al grupo en un delito penal, punible con hasta 14 años de prisión.
La entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, decidió proscribir el grupo después de que unos activistas irrumpieran en la RAF Brize Norton, en Oxfordshire, y rociaran dos aviones militares con pintura roja.
Banksy comenzó su carrera a mediados de los 90 y gran parte de su obra ha sido una crítica al gobierno, la guerra y el capitalismo. En agosto de 2024, Banksy presentó una colección de obras con temática animal por todo Londres y su última pieza muestra a un gorila que parece estar levantando una persiana en el Zoológico de Londres.