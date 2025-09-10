Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 5

“A diferencia de la moda que explota, contamina, homogeniza e incluso folcloriza, Original: Encuentro de Arte Textil Mexicano es un espacio para proteger el patrimonio cultural, visibilizar la apropiación y colocar en el centro los derechos colectivos”, afirmó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, al anunciar que por primera vez esta actividad se realizará en Mérida, Yucatán.

En la conferencia para dar a conocer los pormenores del encuentro, recordó que la iniciativa nació en 2021 como respuesta al plagio y a la apropiación. Con los años, agregó, se consolidó como un espacio de encuentro y capacitaciones que pone a los artesanos como protagonistas.

“Ahora, además de trabajar directamente con los creadores y sus materias primas, buscamos apoyar la comercialización justa”, apuntó. Para ello, trabajan en la apertura de tiendas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, con el propósito de convertirlas en puntos de venta que ayuden a reducir las brechas de desigualdad.

“Original cambia la conciencia de la gente: más que la sorpresa por la diversidad y la belleza, el público cambia de perspectiva y entiende que a los artesanos se les respeta, no se les regatea y lo que lo que hacen es arte”, enfatizó.

En su intervención, Silvia Patricia Martín Briceño, secretaria de la Cultura y las Artes de Yucatán, resaltó que no se trata únicamente de traer un evento de alcance nacional, sino de consolidar un proceso de reconocimiento. “El arte textil no es sólo un oficio, sino un conocimiento especializado que merece validación y prestigio”, añadió.