Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 5

El Festival Internacional Cervantino (FIC) rendirá un homenaje al periodista cultural Huemanzin Rodríguez en su edición 53, que se llevará a cabo del 10 al 27 de octubre en la capital de Guanajuato, informó Romain Greco, director del encuentro.

“Tenemos que guardar alguna sorpresa, y tenemos muy clara la importancia de Huemanzin para el FIC, por lo que estamos preparando varias actividades en su honor. Por supuesto que estará presente.

“Nos tardamos meses en armar la programación y, en este caso, debemos confirmar con cuidado, sobre todo por la relevancia del personaje”, señaló el funcionario. Rodríguez falleció el 21 de agosto en Rygge, Noruega.

Amplían alcance del FIC

En conferencia de prensa realizada ayer en el Pabellón Escénico Chapultepec, a fin de dar los pormenores del Circuito Cervantino, Greco puntualizó que las actividades se desarrollarán en 12 estados y 22 ciudades de la República.

“Esta edición rompe con esquemas tradicionales y busca fomentar un diálogo intergeneracional. Durante 17 días se ofrecerán 140 funciones con 3 mil 458 artistas de 31 países y diversas regiones de México.”

Valeria Palomino, directora de Circuitos y Festivales de la Secretaría de Cultura federal, señaló que el Circuito Cervantino amplía el alcance del festival.

“Se trata de descentralizar la oferta cultural y colaborar en la construcción de mecanismos de acceso y participación en todas las comunidades, como lo marca la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Cada función es posible gracias a la cooperación entre instituciones y a la convicción de que el derecho a la cultura es un derecho humano.”

Palomino subrayó que la colaboración con instituciones como la UNAM, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el Centro Nacional de las Artes (Cenart) y el Centro Cultural Helénico permite “expandir el festival más allá de Guanajuato, generar conversaciones entre distintos públicos y ofrecer a los artistas la oportunidad de presentarse ante audiencias diversas”.

La subdirectora del Inbal, Haydeé Boetto, detalló que se incluirán 13 espectáculos, entre ellos la ópera Elektra, de Richard Strauss, en el Palacio de Bellas Artes. y La danza que sueña la tortuga, en homenaje al dramaturgo Emilio Carballido por el centenario de su natalicio.