Xinhua

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 5

Santiago. El muralista chileno Alejandro Mono González, uno de los referentes en América Latina en esta técnica, fue reconocido con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025 de Chile por su “huella profunda en el muralismo y el arte público chileno”, informó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El artista recibió la noticia en México, donde está de gira, y señaló que él, junto con su equipo, lleva muchos años trabajando “sin esperar este reconocimiento”, según difundió el gobierno chileno.

“Agradezco a ustedes (el jurado) porque, en el fondo, no soy yo el representante individual, sino que es un trabajo colectivo que viene desde la calle, desde la historia y desde la participación de los usuarios que tenemos”, agregó.

Añadió que aquí se reflejan muchos jóvenes, para quienes trabajan, por lo tanto “el reconocimiento no tiene que ver con una persona, sino con una historia.

“Somos parte de esa historia. Somos ciudadanos, creadores. Queremos hacer un aporte a nuestra sociedad, a nuestra cultura y a nuestro pueblo. Creo y agradezco a ustedes eso con mucha emoción”, remató.

Por su parte, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, agregó que la trayectoria de Alejandro Mono González “ha atravesado la historia de Chile, dejando una huella profunda en el muralismo y el arte público chileno.