Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 4

La compañía Onírico, que fusiona lenguajes e influencias escénicas como la danza y el teatro del gesto, llega al Centro Nacional de las Artes con Soñantes: Intento 1045, obra de los creadores Gilberto González y Juan Ramírez, quienes invitan a los espectadores a reconectar con su imaginación y su libertad.

La historia sigue a un trabajador que se siente desconectado de la vida y se encuentra con su alma y su memoria, lo que le permite reunirse con su parte soñadora. Mediante este viaje, el personaje encuentra la libertad y se reconoce a sí mismo en su totalidad.

En entrevista con La Jornada, Priscila Imaz, asistente de dirección del montaje, comentó que la propuesta busca esa conexión del ser con lo vivo, en la que los individuos no se dejen llevar por la cotidianeidad y la mecanización de la vida.

A manera de ejemplo, Imaz mencionó las nubes que se mueven y “nos hacen reconectarnos con la sencillez de la vida y olvidarnos del ajetreo cotidiano”.

La compañía Onírico siempre ha tenido una investigación propia desde su ser contemplativo y lo refleja en esta pieza, que invita a los espectadores a reflexionar sobre la importancia de la imaginación y la libertad en nuestras vidas.

“La apuesta de la agrupación tiene que ver con generar espacios donde la imaginación ocupa un lugar muy importante; es esa grieta que se abre en la vida para encontrar otras maneras de relacionarte con los demás y con uno mismo”, indicó Imaz.