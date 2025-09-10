Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 3

El tenor Ramón Vargas, quien participará en el Festival Cultura UNAM el 5 de octubre, compartió en entrevista su visión sobre el desarrollo de la ópera en el mundo: “pase lo que pase, el cantante tendrá que ser un mejor actor”. Según el intérprete, en el futuro la capacidad histriónica será fundamental para convencer en un determinado rol, no sólo con la voz, sino también con la actuación.

Con una carrera de más de cuatro décadas, Vargas ha visto cambios significativos en la forma en que se produce y se percibe la ópera.

“No somos Hollywood, donde todo está estandarizado. En el mundo hay personas guapas y menos guapas. La gente se está hartando de sólo pensar cómo se ve el cantante y no de cómo interpreta y esto se debe a lo que tenemos en nuestros teléfonos celulares. Somos una sociedad muy visual en la que todo es de imágenes y verlo de esa manera puede ser un error.”

Trabajo y dedicación

El cantante mexicano, considerado por la crítica especializada una de las principales figuras de la ópera internacional, sostuvo que el arte operístico requiere trabajo y dedicación, y que la búsqueda de fenómenos vocales puede ser un peligro para el género.

“Buscar esos fenómenos vocales, donde encuentres una cantante como Anna Netrebko, que tenía todo: era hermosa y con una voz fabulosa. Eso no es la realidad, la verdad es que los cantantes se forman con trabajo, no con fenómenos, y las óperas se tienen que desarrollar también con el trabajo de los artistas y no con un fenómeno vocal.”

En la charla, Ramón Vargas también habló sobre el recital que ofrecerá el 5 de octubre a las 18 horas en la Sala Nezahualcóyotl, acompañado del pianista Ángel Rodríguez, y que dedicará a la memoria de la recientemente fallecida soprano Lourdes Ambriz.