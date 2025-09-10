Nayelli Ramírez Bautista y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 34

Un juez de control impuso prisión preventiva por el delito de asociación delictuosa en contra de María de los Ángeles Arvizu y Samantha Pérez Ramírez, La Sam, viuda e hija, respectivamente, de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, ex líder del cártel de Tláhuac. Además, se supo que la estructura de esta organización “sigue viva” bajo las órdenes de Liliana Pérez Ramírez y otros sujetos de escalafón inferior.

En medio de un fuerte operativo de seguridad en las salas orales del Poder Judicial local de Doctor Lavista, en la colonia Doctores, el impartidor de justicia calificó de legal la detención realizada por la Policía de Investigación el domingo pasado en Pachuca, Hidalgo.

La defensa de las lideresas del cártel de Tláhuac solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será mañana cuando se determine si ambas mujeres son vinculadas a proceso.