La cifra, en el lapso de 10 meses // Eran 632 de 26 células delictivas
Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 34
Del 5 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2025 al menos 6 mil 119 personas fueron detenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por la comisión de delitos de alto impacto, de las cuales 632 pertenecían a 26 células delictivas, entre ellas La Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión, Los Malportados y hasta de cárteles como La Familia Michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación.
En el informe de seguridad correspondiente a agosto, autoridades capitalinas señalaron que este mes se coloca como el más seguro en delitos de alto impacto y segundo con menos homicidios dolosos en la capital del país en 13 años.
En la presentación de resultados en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, refirió que al hacer una comparación del delito de homicidio de agosto de 2019 a agosto de 2025, este presentó una reducción de 50 por ciento.
Además, este mes también registró una disminución de 18 por ciento en delitos de alto impacto, en comparación con 2024; además, disminuyó 12 por ciento de enero a agosto del presente año, en comparación con el mismo periodo, pero del año anterior.
En cuanto al delito de feminicidio, presenta una disminución de 48 por ciento, lo que significó más detenciones y judicializaciones de casos. La fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, refirió que en lo que va de 2025 se han cometido 25 feminicidios y se detuvo a 80 personas, esto es debido a que se han atendido casos anteriores.
De los 25 feminicidios, 22 presuntos responsables han sido detenidos, dos más cuentan con órdenes de aprehensión y uno se encuentra bajo investigación.
Por su parte, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, refirió que se han decomisado más de 800 kilos de mariguana, 23 kilos de cocaína y 20 kilos de presunta metanfetamina; 69 mil 787 dosis y 690 bolsas a granel de cocaína, 56 mil 203 dosis y mil 814 bolsas a granel de mariguana, así como 14 mil 253 dosis de metanfetaminas y 4 mil 341 dosis de crystal.
Las autoridades capitalinas también destacaron que en el delito de extorsión, en lo que va de la presente administración se ha logrado la detención de manera conjunta de 647 personas, de las cuales 458 fueron entre enero y agosto, lo que representa un incremento de 65.3 por ciento.