Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 34

Del 5 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2025 al menos 6 mil 119 personas fueron detenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por la comisión de delitos de alto impacto, de las cuales 632 pertenecían a 26 células delictivas, entre ellas La Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión, Los Malportados y hasta de cárteles como La Familia Michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación.

En el informe de seguridad correspondiente a agosto, autoridades capitalinas señalaron que este mes se coloca como el más seguro en delitos de alto impacto y segundo con menos homicidios dolosos en la capital del país en 13 años.

En la presentación de resultados en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, refirió que al hacer una comparación del delito de homicidio de agosto de 2019 a agosto de 2025, este presentó una reducción de 50 por ciento.

Además, este mes también registró una disminución de 18 por ciento en delitos de alto impacto, en comparación con 2024; además, disminuyó 12 por ciento de enero a agosto del presente año, en comparación con el mismo periodo, pero del año anterior.