▲ Policías de investigación, acompañados por efectivos de Marina y la Guardia Nacional, realizaron un operativo en locales de venta de autopartes en la colonia Santiago Acahualtepec, alcaldía Iztapalapa. Foto Alfredo Domínguez

Mara Ximena Pérez y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 34

El robo de autopartes es uno de los delitos más comunes en las colonias Roma, Hipódromo Condesa, Doctores, Tlatelolco, Asturias y Peralvillo, que concentran la mayor parte de los reportes ciudadanos, señalaron autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc,

Ante este panorama, ayer por la mañana, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reformas al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia con el propósito de combatir este delito.

En conferencia de prensa posterior ofrecida en el recinto legislativo de Donceles y Allende, precisó que la intención es tipificar el robo de autopartes como delito autónomo, elevar 50 por ciento las sanciones y considerarlo grave en casos de reincidencia, lo que permitiría aplicar prisión preventiva justificada.

Dijo que entre mayo y agosto de este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) documentó 611 casos en la demarcación, y a nivel ciudad, en 2024 se registraron más de 11 mil denuncias, lo que representó un incremento de 25 por ciento respecto del año anterior.

Rojo de la Vega planteó, además, la creación de una unidad especializada en robo de autopartes dentro de esa institución para que investigue, coordine y desarticule redes criminales que operan no sólo en la demarcación, sino en toda la capital.