Presenta Rojo de la Vega iniciativa al Congreso local
Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 34
El robo de autopartes es uno de los delitos más comunes en las colonias Roma, Hipódromo Condesa, Doctores, Tlatelolco, Asturias y Peralvillo, que concentran la mayor parte de los reportes ciudadanos, señalaron autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc,
Ante este panorama, ayer por la mañana, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reformas al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia con el propósito de combatir este delito.
En conferencia de prensa posterior ofrecida en el recinto legislativo de Donceles y Allende, precisó que la intención es tipificar el robo de autopartes como delito autónomo, elevar 50 por ciento las sanciones y considerarlo grave en casos de reincidencia, lo que permitiría aplicar prisión preventiva justificada.
Dijo que entre mayo y agosto de este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) documentó 611 casos en la demarcación, y a nivel ciudad, en 2024 se registraron más de 11 mil denuncias, lo que representó un incremento de 25 por ciento respecto del año anterior.
Rojo de la Vega planteó, además, la creación de una unidad especializada en robo de autopartes dentro de esa institución para que investigue, coordine y desarticule redes criminales que operan no sólo en la demarcación, sino en toda la capital.
Lo anterior, porque para denunciar un robo de autopartes los afectados deben dejar su vehículo bajo resguardo policiaco varios días, lo que desincentiva las denuncias.
Ayer por la tarde, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia realizaron un operativo en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco como parte de la estrategia contra el robo de autopartes.
Cerca de 30 detectives acompañados de elementos de la Guardia Nacional arribaron a tres locales ubicados en calzada Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur, en la colonia Santiago Acahualtepec, alcaldía Iztapalapa, donde revisaron locales que venden autopartes.
Algunos de estos lugares ya contaban con sellos de clausura, pero volvieron a ser revisados. Hasta el cierre de la edición la FGJ no había dado más información sobre estas acciones ni del número asegurado. Luego de estas revisiones se trasladaron a la alcaldía Iztacalco.
Fuentes policiales refirieron que cada semana elementos de la SSC y de la Policía de Investigación realizan operativos con ese fin, turnándose las diligencias según la investigación en curso.
Además, tiene ubicadas zonas en el centro y el sur de la capital donde se desmantelan autos que son robados en el estado de México.