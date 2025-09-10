Capital
Rechazan obra vial
▲ Residentes de Tlalpan y Coyoacán bloquearon el cruce de Prolongación División del Norte y Acoxpa en protesta por la construcción de una ciclovía que conectará estas vialidades con la calzada de Tlalpan. Los inconformes dijeron que no fueron consultados y el proyecto no se socializó. Manifestaron que causará problemas a peatones, personas con discapacidad y conductores.Foto La Jornada
Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 33
