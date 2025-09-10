Sandra Hernández García y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 33

La ciudad no debe ser botín del gran capital, aseveraron integrantes de movimientos sociales al entregar al Congreso capitalino los resultados de sus consultas para la elaboración del plan general de desarrollo.

Los representantes explicaron que desde hace dos años se han realizado reuniones en todas las alcaldías, donde se han expuesto las problemáticas y se han hecho propuestas para el plan.

Llamaron a los legisladores a tomar en cuenta sus preocupaciones, que principalmente tienen que ver con seguridad, vivienda y medio ambiente. Sabemos que la ciudad es compleja, pero los derechos deben estar por encima del interés particular”, señalaron.

El documento también será presentado a la jefatura de Gobierno. Por otra parte, el pleno exhortó a los 16 alcaldes a implementar el bando 1.

Contra el modelo de economía neoliberal

Las normas generales de ordenación que regulan la intensidad, ocupación y aprovechamiento del suelo urbano y las características de las edificaciones han operado a favor de la gentrificación al generar valor en espacios anteriormente desvalorizados de los que se van apropiando agentes privados, afirmó Roberto Pimentel Bermúdez, de la asociación Taller Integral para el Desarrollo Comunitario.