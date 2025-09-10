Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 33

La representación comunal de Villa Milpa Alta solicitó al Gobierno de la Ciudad de México informe en qué consiste el proyecto, estudios o requisitos que realizó para construir la línea de Cablebús que correrá de esta demarcación a Tláhuac.

En una carta enviada a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, los comuneros recordaron que toda obra que se realice en tierras comunales debe ser aprobada en asamblea comunal, de lo contrario, sería una “arbitrariedad y exceso de autoridad” y se respondería en consecuencia.

Manifestaron que, en mayo pasado, el director de Gestión de Proyectos de Movilidad de la Secretaría de Movilidad, Arie Geurts Novoa, les indicó que la línea de Cablebús Milpa Alta-Tláhuac se encontraba en etapa de planeación, por lo cual aún no contaban con “un proyecto ejecutivo, planos, anexos ni documentación técnica definitiva que pueda ser proporcionada o certificada”.