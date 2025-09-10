Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 32

Después de 35 años de no hacer trabajos de mantenimiento, autoridades federales y capitalinas desazolvan el río Ameca, en el tramo del ejido Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, con la finalidad de evitar focos de contaminación e inundaciones como las que se registraron el año pasado.

Citlalli Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que este tramo tiene una extensión de dos kilómetros, con los que ya suman 7.5 kilómetros de atención de limpieza al río, cuyo cauce nace de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En total, apuntó, se retirarán al menos 122 mil metros cúbicos de azolve.

Detalló que el tratamiento del río, con 12 kilómetros de extensión, forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente impulsado por la presidenta Claudia Sheinbuaum, y su ampliación hacia la capital se concretó por la colaboración de autoridades federales, de la capital del país y del estado de México.

Con una inversión de 25 millones de pesos, Víctor Hugo Rojas Arredondo, director de Infraestructura Hidroagrícola, precisó que la primera etapa de trabajos comenzó aguas arriba, con duración de 120 días, y esta segunda etapa durará 30 días. Precisó que en estas fases se desplegaron brigadas formadas por unas 50 personas, siete excavadoras, un vibrocompactador y equipo de topografía, entre otros elementos.