▲ Una fuga de agua provocó un socavón entre el camellón y el arroyo vehicular de la calzada Ignacio Zaragoza. Trabajadores de la alcaldía Iztacalco señalaron que han excavado cerca de ocho metros y aún no localizan el origen. Foto La Jornada

Elba Mónica Bravo y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de septiembre de 2025, p. 32

En la Ciudad de México se han detectado casi 100 fugas de agua no visibles por semana en los meses recientes con la tecnología que adquirió el gobierno capitalino en abril pasado, aseguró el subsecretario de Operación de Infraestructura Hidráulica y Eficiencia de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) Ricardo Munguía.

Entrevistado tras acudir a la presentación del documento Evaluación integral de la política de agua potable 2018-2024 en El Colegio de México, señaló que la proyección del gobierno es reparar 100 mil fugas al año, tras mencionar que en la actualidad se atienden 11 mil, por lo que el propósito es resolver entre 30 y 33 mil al término de 2025 o al inicio de 2026, con la intención de triplicar la cifra en el corto plazo.

Refirió que los análisis realizados por la Segiagua arrojan que la mayor prevalencia de fugas se ha detectado en la red hidráulica de Gustavo A. Madero, que “no es la red más vieja, pero sí es la más comprometida en cuestión de fugas”.

En el caso de Tlalpan, explicó que la dependencia se enfoca en la rehabilitación, eficiencia y sustitución de tuberías “muy específicas”, es decir, “no masivas”, por ejemplo, sólo en dos cuadras, cuya situación será definida no por la antigüedad de la infraestructura, sino por la prevalencia de fugas.

Comentó que en países de Europa, así como en Israel y lugares con los sistemas más precarizados, “la pelea contra las fugas es constante”, mientras en la capital del país se ha llegado a comentar que por cada fuga visible hay una que no se ve.