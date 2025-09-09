E

stados Unidos avanza como un alud en la ultraderecha; quieren seguirle el tranco algunos países europeos. Un alud se derrumba con violencia y estrépito, y arrasa todo a su paso. Una imagen fascinante para Donald Trump, donde él dirige y produce la catástrofe. En México debemos combatir la corrupción sin miramientos, y sostener contra viento y marea los programas para superar la pobreza y la desigualdad: es el único modo de resguardarnos frente al alud. Esas son las coordenadas políticas del presente y no debería haber dificultad en mirarlo.

Frente al orbe, Palestina es el arquetipo de intervención de Trump y su pandilla de ladrones multimillonarios: arrasar a los pobres con bestialidad y robarles su país. Trump y socios replicarán el modelo por el mundo a como dé lugar, adaptándolo según el favor del viento; con el esbirro Netanyahu o con otros de calaña similar.

El Departamento de Defensa ha vuelto a ser nombrado Departamento de Guerra para advertir a todos: “El ejército de los Estados Unidos es la fuerza de combate más fuerte y letal del mundo”, dice la hoja informativa de la Casa Blanca del pasado 5 de septiembre (acallando –oh, Vietnam– las derrotas que le han propinado ejércitos mil veces menos “letales”).

Para el barbaján, lo primero es combatir y liquidar a la brevedad a las fuerzas políticas de la izquierda, donde se ubiquen. Esos son sus enemigos más odiados, el obstáculo por antonomasia a su propósito de apropiarse de lo ajeno. Y lo suyo no son sólo planes, Trump está operando con vehemencia. En América Latina, ahora mismo está construyendo a toda prisa su intrusión atrabiliaria en Venezuela. Detesta a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello y ansía el petróleo venezolano. Ya el Reino Unido había hurtado en 2020 las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra, y nadie podrá remediar ese robo a un país con un PIB per cápita de apenas 3.8 mil dólares. Es el turno del asaltante mayor.

Desde Ecuador, Marco Rubio, secretario de Estado de distinguido linaje gusano, dijo enfáticamente: Nicolás Maduro es “narcotraficante” y es “terrorista”. Y con el índice hacia arriba y en alto tono de abran los ojos y dense cuenta, idiotas, afirmó: “¡Lo dice un gran jurado en el Estado de Nueva York!” Rubio cree a pie juntillas que los gringos son el gobierno del planeta. Lo dijo JD Vance en Europa, unos días después de la toma de posesión de Trump, haciéndose el gracioso, pero advirtiendo: “Señores, hay un nuevo sheriff”. A joderse.

Brasil está bajo asedio. Al anunciar la tasa arancelaria de 50 por ciento a las exportaciones de ese país, Trump declaró: “la persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento por motivos políticos del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro” equivale a la comisión de “graves abusos de los derechos humanos, lo que ha socavado el estado de derecho en Brasil”. Bolsonaro fue juzgado por organizar una insurrección golpista, aunque Mr. Trump intentó lo mismo.