Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 14

Mexicali, BC., Después de 25 años de espera, el puerto multimodal de Punta Colonet comienza a hacerse realidad con la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la participación fundamental de la Secretaría de Marina, con la entrega del título de concesión de dicho Puerto al gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La mandataria estatal destacó que esta infraestructura marcará un antes y un después en la economía del estado, al consolidar al sur de Baja California como nuevo polo de desarrollo y oportunidades.

“Hoy comienza una etapa que transformará nuestro estado. Punta Colonet será un motor de trabajo y crecimiento que abrirá puertas a miles de familias y colocará a Baja California en el mapa del comercio internacional”, afirmó.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, subrayó que este proyecto refleja el compromiso del Estado mexicano con el desarrollo logístico del país y que la participación de la institución naval será clave para garantizar que avance con seguridad y certidumbre.

Ubicado a 240 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, el proyecto se convertirá en un punto estratégico de acceso al mercado estadunidense, aliviará la saturación de los puertos de Los Ángeles y Long Beach y consolidará a Baja California como nodo logístico en el comercio internacional.

El plan contempla una terminal de gran capacidad con calado de 17.5 metros, infraestructura versátil para distintos tipos de carga, tecnología de automatización e inteligencia logística, y una zona in-dustrial y de servicios que detonará la economía del sur del estado.

En este sentido, el secretario de Economía e Innovación de Baja California, Kurt Honold Morales, explicó que la construcción del puerto y sus terminales generará alrededor de 4 mil 500 empleos directos y más de 30 mil indirectos, beneficiando a sectores como el autotransporte, el comercio local, los servicios médicos y de hospedaje, lo que se reflejará en un crecimiento regional de gran alcance.