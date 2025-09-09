Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 14

El gobierno federal informó que en octubre casi 2 millones de mujeres entre 60 y 62 años de edad recibirán la tarjeta de Bienestar, con la que podrán obtener el apoyo de la Pensión para Mujeres.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que las nuevas beneficiarias tendrán su primer pago para el bimestre noviembre-diciembre el último mes de 2025.

“Al final del año más de 3 millones de mujeres estarán incorporadas al programa, y recibirán 3 mil pesos cada bimestre”, señaló ante la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de ayer.

Detalló que este programa –uno de los tres lanzados por la jefa del Ejecutivo–, inició con el apoyo a un millón de beneficiarias de 63 a 64 años de edad. La mandataria se comprometió a que antes de terminar 2025 el apoyo se ampliaría a todas las mujeres de 60 a 64 años, por lo que en agosto se registró a un millón 980 mil solicitantes.

Al referirse a otros de los programas de Bienestar, la funcionaria destacó que a la fecha “ya superamos 16 millones 300 mil beneficiarios y derechohabientes de las pensiones Bienestar, el Programa Sembrando Vida y el Programa de Madres Trabajadoras”.