Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 14

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó de “injustas” las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos, que han afectado a los migrantes mexicanos y aseguró que con el fin de apoyar a connacionales, “no faltarán recursos” para los consulados de México en ese país.

“No les va a faltar recursos: lo que se requiera. Sale el presupuesto y, si se requiere más para la contratación de abogados o agencias que ayuden a nuestros connacionales, existirán”, señaló en la mañanera de ayer.

La mandataria confirmó que en la redada que elementos del ICE llevaron a cabo hace unos días en una planta de la automotriz Hyundai en Georgia fueron aprehendidos 23 trabajadores mexicanos, mientras en el centro de detención conocido como Alcatraz de los caimanes permanecen internados 19.

Indicó que quienes están siendo detenidos en Estados Unidos por el ICE, incluso aquellos con permisos para estar de manera regular, tienen derecho a solicitar apoyo consular, aunque, explicó, no todos lo hacen o no tienen conocimiento de este medio. En el caso de los 23 detenidos en Georgia, 13 pidieron respaldo consular y el resto prefirió no hacerlo, informó.