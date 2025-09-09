Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 13

Las subastas inversas implementadas para las compras de medicamentos a las farmacéuticas ha permitido ahorrar 25 mil millones de pesos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

El trabajo conjunto de las secretarías Anticorrupción y de Salud, junto con Birmex, en el diseño de protocolos de salud ha mejorado el abasto de medicamentos en hospitales y centros de salud, dijo durante su conferencia.

Con la revisión de las solicitudes enviadas por los centros de salud y hospitales se comprobó que había una dispersión muy grande. A veces el mismo fármaco se pedía en distintas presentaciones. Podía ser uno con 10 cápsulas o 50 miligramos, y otro de 100 miligramos y 200 cápsulas, explicó.

También ocurría que demandaban medicamentos cuyas patentes aún no habían sido liberadas y, por ende, son mas costos que los de fórmulas ya libres e igualmente eficaces. Esto permitió ahorrar recursos sin afectar la calidad de la atención a los pacientes.