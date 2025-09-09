Martes 9 de septiembre de 2025, p. 13
Las subastas inversas implementadas para las compras de medicamentos a las farmacéuticas ha permitido ahorrar 25 mil millones de pesos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.
El trabajo conjunto de las secretarías Anticorrupción y de Salud, junto con Birmex, en el diseño de protocolos de salud ha mejorado el abasto de medicamentos en hospitales y centros de salud, dijo durante su conferencia.
Con la revisión de las solicitudes enviadas por los centros de salud y hospitales se comprobó que había una dispersión muy grande. A veces el mismo fármaco se pedía en distintas presentaciones. Podía ser uno con 10 cápsulas o 50 miligramos, y otro de 100 miligramos y 200 cápsulas, explicó.
También ocurría que demandaban medicamentos cuyas patentes aún no habían sido liberadas y, por ende, son mas costos que los de fórmulas ya libres e igualmente eficaces. Esto permitió ahorrar recursos sin afectar la calidad de la atención a los pacientes.
En el caso de tratamientos para “enfermedades más complejas, como el cáncer, se están determinando protocolos nacionales de atención médica, porque puede haber un medicamento que tenga el mismo resultado que otro, pero uno cuesta siete veces más, y el médico lo está pidiendo por alguna razón y no necesariamente corresponde a la solicitud que se tiene que hacer”.
–¿Pero sí hay negociación con las farmacéuticas, hay señalamientos de esta voracidad que…?
–Todo el tiempo, incluso ahora que, por ejemplo, no se encontró con las licitaciones, con las subastas inversas, que eran siete medicamentos que no se han podido asignar a una empresa, y resulta que el precio es siete veces lo que vendieron el año pasado, pues ahí se pide a la farmacéutica que baje de precio.