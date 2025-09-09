Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 13

El gobierno de México negocia con el de Cuba para traer al país un esquema de atención al pie diabético y, con ello, evitar amputaciones.

Se trata de una metodología, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desarrollada en la isla, la única nación que la aplica.

Durante su conferencia matutina, ayer en Palacio Nacional, la mandataria apuntó que el objetivo es que el próximo año se tenga en México este modelo, que incluye un fármaco especial, y que se amplíe el número de clínicas de atención al pie diabético.

“Cuba tiene un medicamento y un esquema de atención para evitar amputaciones muy exitoso. Ya hay clínicas de pie diabético con esta metodología, esta técnica, estos medicamentos, en algunos centros salud ampliados del IMSS-Bienestar. Y es algo muy importante para el país, porque se está incrementando el tema del pie diabético”, señaló.

La jefa del Ejecutivo insistió en que se trabaja con el gobierno de la isla para adquirir el tratamiento.

“En particular en este tema, vamos a tener mayor colaboración con Cuba, porque es el único país que tiene este medicamento y que tiene muchísimos resultados”.

Asimismo, indicó que su administración continuará con el convenio de contratación de médicos especialistas cubanos –iniciado en el sexenio de su antecesor, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador– a fin de brindar atención en los puntos más alejados del país, a los que incluso no desean ir los especialistas mexicanos.