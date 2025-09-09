Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 12

Lima. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó ayer una moción que declara persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por presunto injerencismo político.

“Se acuerda declarar persona non grata a la señora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, rechazando de manera enfática sus declaraciones que se interpretan como una inaceptable injerencia en asuntos internos de Perú, y una ofensa al sistema democrático nacional”, señala la moción.

Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso solicitó a la cancillería que difunda la moción que declara a la Presidenta persona non grata con fines de conocimiento y acciones pertinentes.