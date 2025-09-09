Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 12

Ante los supuestos amagos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de terminar su alianza con Morena por su presunta descomposición, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que hasta ahora la coalición de partidos que respaldó su candidatura ha seguido votando favorablemente sus iniciativas en el Congreso.

Matizó que, en todo caso, corresponde a Morena definir sus estrategias de alianzas partidistas, pues “nosotros ya no nos metemos en eso”.

A pregunta expresa sobre dicha postura, la mandataria reiteró que “lo importante es que los tres partidos que nos postularon para el 2024 han estado votando juntos en el Congreso y eso es muy bueno, porque permiten que siga avanzando la transformación, y que siga mejorando la vida pública del país”.

Más tarde, dirigentes del PVEM ratificaron su alianza con Sheinbaum, y aseguraron que la acompañarán “hasta el final de su administración”.

Arturo Escobar, coordinador político nacional del Verde, rechazó haber propuesto romper con el partido guinda como se publicó “falsamente” en algunas casas editoriales.

“Es cierto que existe un distanciamiento con Morena en Tamaulipas, pero estamos con la Presidenta de aquí al final de su administración”, subrayó.

Por su parte, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que desde su campaña acompañaron a la primera mujer Presidenta de México, por lo que “seguiremos apoyando con toda firmeza su proyecto de nación”.