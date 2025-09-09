César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 11

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicó cinco acuerdos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entre ellos el que designa al titular de la Secretaría Ejecutiva del pleno y sus atribuciones, y otro por el que se crean e integran sus comisiones y se aprueban los nombramientos de mandos.

El cuarto acuerdo establece el domicilio oficial y el calendario de sesiones ordinarias del propio órgano para el periodo del primero de septiembre al 31 de diciembre, y el quinto por el que se designa a los jefes de diversos órganos auxiliares, los cuales dio a conocer el OAJ la semana pasada.