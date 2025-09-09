Martes 9 de septiembre de 2025, p. 11
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicó cinco acuerdos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entre ellos el que designa al titular de la Secretaría Ejecutiva del pleno y sus atribuciones, y otro por el que se crean e integran sus comisiones y se aprueban los nombramientos de mandos.
El cuarto acuerdo establece el domicilio oficial y el calendario de sesiones ordinarias del propio órgano para el periodo del primero de septiembre al 31 de diciembre, y el quinto por el que se designa a los jefes de diversos órganos auxiliares, los cuales dio a conocer el OAJ la semana pasada.
El documento reitera la nominación de César López Ramírez al frente de la Secretaría Ejecutiva del pleno del OAJ, la cual avalaron por unanimidad Néstor Vargas Solano, en su calidad de presidente; Surit Romero Domínguez; Lorena Pérez Romo; Catalina Ramírez Hernández y José Gallegos Ramírez, en la sesión del pasado día 2.
Las sesiones ordinarias serán privadas todos los miércoles de septiembre, octubre y noviembre, y sólo habrá el 3 y 10 de diciembre, ya que después se van de vacaciones.