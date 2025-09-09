Política
Listos para la ceremonia
▲ Para el sábado 13 de septiembre, cuando se cumplan 178 años de la gesta de los Niños Héroes en el Castillo de Chapultepec durante la guerra de intervención contra Estados Unidos, tres monumentos que fueron restaurados por la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno de la Ciudad de México –el Obelisco, la Rotonda (en la foto) y el árbol El Sargento– lucirán su nueva fisonomía.Foto Luis Castillo
Periódico La Jornada
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 10
