Iván Evair Saldaña Y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 10

Las fuerzas armadas de México y Estados Unidos preparan nuevas maneras de intercambiar información “ante los desafíos y oportunidades” en ambas naciones. La intención es robustecer los mecanismos de cooperación y mejorar la respuesta conjunta en materia de seguridad y defensa.

La Secretaría de Marina informó ayer que representantes de esa institución y de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en la sesión ejecutiva de la Junta de Intercambio de Información en la Base Peterson de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, en Colorado Springs, del 10 al 13 de agosto.

El encuentro –en el que también participó el Comando Norte de Estados Unidos– permitió fortalecer los procedimientos para identificar retos y oportunidades compartidas en materia de seguridad, “bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos”.