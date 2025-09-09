Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 10

El Ejército Mexicano y el Gobierno de la Ciudad de México exaltaron ayer la histórica defensa del Castillo de Chapultepec en 1847 durante la invasión estadunidense, en una ceremonia en la que se que dio por concluida la restauración de monumentos alusivos a los Niños Héroes en la primera sección del bosque.

En el acto, encabezado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el general José Ángel García Elizalde, de la Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar, destacó la importancia de conservar los lugares “que guardan precisamente la esencia de la historia que vincula el pasado con nuestro presente. Los cadetes dieron el último aliento luchando contra las fuerzas invasoras por defender este castillo y el honor de nuestra patria”.

La intervención abarcó tres puntos emblemáticos: el Obelisco a los Niños Héroes, la Rotonda y el histórico ahuehuete El Sargento. También se realizaron seis retratos de los cadetes por el pintor mexicano Abraham Galicia Guerrero, quien destacó que el requisito fue reproducir fielmente los caballetes originales para no alterar las imágenes.

“Este tipo de historias debe ser reivindicado ahorita ante lo que nos estamos encontrando: la relación con Estados Unidos, la amenaza de una invasión… simbólicamente como pueblo debemos exaltar relatos de honor y orgullo”, señaló.