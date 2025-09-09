Decomisa más de 10 mil kilogramos de enervantes
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 8
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) informó ayer que llevó a cabo operaciones a nivel global contra el cártel de Sinaloa, y destacó que detuvo a 617 presuntos integrantes del grupo delictivo e incautó más de 10 toneladas de drogas.
La DEA reiteró en un comunicado que el cártel representa una de las amenazas más significativas para la seguridad y la salud públicas en Estados Unidos, por lo que aseguró estar comprometida con “desarticular su estructura de mando, control y distribución”.
A continuación el texto íntegro del comunicado de la agencia.
“La Administración de Control de Drogas anunció los resultados de un aumento operativo de una semana de duración destinado a desmantelar el cártel de Sinaloa, una de las bandas traficantes de drogas más violentos y poderosos del mundo, responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína.
Organizaciones terroristas
“En febrero, la administración Trump designó al cártel de Sinaloa, junto con otros siete grupos, como organización terrorista extranjera. El cártel de Sinaloa sigue siendo una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional.
“La DEA se compromete a desmantelar sus redes de comando, control y distribución.
“Del 25 al 29 de agosto de 2025, agentes de la DEA en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo acciones de cumplimiento coordinadas que dieron como resultado 617 arrestos, y el decomiso de 480 kilos de polvo de fentanilo, 714 mil 707 pastillas falsificadas, 2 mil 209 kilos de metanfetamina, 7 mil 469 kilos de cocaína, 55 kilos de heroína y 420 armas de fuego.