De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 8

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) informó ayer que llevó a cabo operaciones a nivel global contra el cártel de Sinaloa, y destacó que detuvo a 617 presuntos integrantes del grupo delictivo e incautó más de 10 toneladas de drogas.

La DEA reiteró en un comunicado que el cártel representa una de las amenazas más significativas para la seguridad y la salud públicas en Estados Unidos, por lo que aseguró estar comprometida con “desarticular su estructura de mando, control y distribución”.

A continuación el texto íntegro del comunicado de la agencia.

“La Administración de Control de Drogas anunció los resultados de un aumento operativo de una semana de duración destinado a desmantelar el cártel de Sinaloa, una de las bandas traficantes de drogas más violentos y poderosos del mundo, responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína.